Les quatre saisons des Franches-Montagnes dans un livre

Sur le chemin, pour venir au Restaurant des Voyageurs où il nous a donné rendez-vous, Robert Spaderna s’est arrêté. La neige encore toute fraîche, les sapins, le soleil qui perçait les nuages : le moment était adéquat pour faire des photos. Ce passionné d’images, d’origine allemande, vit dans la région depuis une dizaine d’années. Dès qu’il a posé les pieds sur cette terre « mystique », comme il la décrit, il en est tombé amoureux. « Avec un temps comme aujourd’hui, c’est magnifique. C’est toujours le bon moment pour prendre des photos, dans les Franches-Montagnes ! », déclare Robert Spaderna, enthousiaste.

Mettre la région à l'honneur

Son appareil photo toujours sur lui, Robert Spaderna a fait de cet endroit son lieu de prédilection pour les images. Aujourd’hui, ses meilleurs clichés se retrouvent dans un livre, publié aux éditions Alphil. Il s’intitule « Les Franches Montagnes, Terre Mystique à rêver ». Un titre, qu’il avait déjà choisi pour sa page Facebook.

C’est Alain Cortat, éditeur, qui a proposé à Robert Spaderna de publier un ouvrage : « J’ai découvert son travail sur les réseaux sociaux. Je me suis dit que cela faisait très longtemps qu’il n’y a plus eu de recueil de photos sur les Franches-Montagnes. Je voulais mettre cette région touristique à l’honneur, montrer ce qu’elle a de plus beau.»

Des couleurs, des contrastes sans pareils

Sur le million de photos que Robert Spaderna a dans ses archives, il en a proposé 1200 à Alain Cortat. Ensemble, ils en ont sélectionnées 200 : « On a choisi un grand mélange : des photos de nature, des photos de villages… Des photos prises avec un drone également. Le tout a été mis en page de façon à ce que les photos se suivent au rythme des saisons, » explique Alain Cortat. Pour Robert Spaderna, les images choisies sont celles qui l’ont le plus touché : « Je veux faire passer une émotion. Montrer ce que j’ai vu, ce que j’ai trouvé beau. La région est lumineuse, pleine de contrastes, j’essaie de travailler mes images de façon à ce que le public voie ce que mon œil a capté sur le moment. » Robert Spaderna travaille ses images sur un logiciel pendant plusieurs heures, voire plusieurs jours : il compare son art à de la peinture. Les couleurs et les contrastes priment. « Ils sont sans pareils. La lumière aussi est spéciale dans cette région », explique Robert Spaderna.

Ses endroits de prédilection ? « L’étang de la Gruère, l’étang de Lavoire aussi. C’est tellement beau que ça prend au cœur. » Plusieurs photos de ces paysages sont à découvrir dans l’ouvrage, mais également des images réalisées dans plein d’autres endroits, des plus connus aux plus reculés. L’ouvrage sera disponible dès le 19 décembre dans les librairies de la région.\cto