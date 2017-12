Résultats du Challenge covoiturage 2017

Le Challenge covoiturage 2017 a réuni 1’186 participants répartis au sein de 473 équipages, soit 36% de plus que l’année précédente. Il s’est déroulé entre le 20 et le 24 novembre. Les lauréats ont été récompensés mercredi, avec des bons d’essence et des bons pour des repas gastronomiques.

Parmi les trois entreprises qui ont comptabilisé le plus d’inscrits par rapport à leur nombre de collaborateurs figure Shire, à Neuchâtel.

Le projet Covoiturage de l’Arc jurassien, soutenu par Interreg, associe 16 partenaires suisses et français. Il regroupe désormais près de 135 entreprises. Environ 35'000 collaborateurs sont concernés. De nouveaux territoires ont adhéré en 2017, notamment La Béroche, la Communauté urbaine du Littoral et Val-de-Ruz. /comm-msa