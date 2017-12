Le SIS va disparaître à Neuchâtel

Fusion de services à Neuchâtel. Le Service de la sécurité urbaine, le Service d’incendie et de secours ainsi que la protection et sauvetage seront regroupés dans le tout nouveau Service communal de la sécurité. Ce changement sera effectif dès le 1er janvier 2018.

La Commune a souhaité cette réorganisation pour gagner en efficacité et réaliser des économies. Les entités du nouveau service seront sous le commandement d’un seul chef. Changement de taille, l’appellation SIS va disparaître. La structure sera scindée entre les pompiers professionnels et les ambulanciers d’un autre côté pour plus d’efficience.

Le plus grand bouleversement pour la population sera la centrale téléphonique. Celle-ci devient unique. Exit le 032/722.22.22 et bienvenu au 032/717.70.70. /jha