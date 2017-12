Halte au trafic pendulaire au nord de La Chaux-de-Fonds

La Ville de La Chaux-de-Fonds serre la vis en matière de trafic pendulaire au nord de la Métropole horlogère. Les autorités annoncent que la rue de Jérusalem sera interdite au trafic de transit dès ce mercredi. Une décisions prise pour garantir la sécurité des piétons et des habitants sur cette route de campagne qui relie le quartier de la Sombaille à la route cantonale en direction des Planchettes et de Biaufond. Selon la Ville, cet axe n’était pas adapté pour accueillir autant de voitures par jour. Les riverains et le trafic agricole pourront toutefois continuer à l’emprunter. /comm-lre