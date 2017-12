Le 30e Téléthon fait recette

Plus de 2,4 millions de francs de promesse de dons en faveur des personnes atteintes de maladie génétiques rares. La Suisse a vécu vendredi et samedi au rythme de son 30e téléthon. Trois cents actions ont été mise sur pied à travers le pays, principalement en Suisse romande et au Tessin. Dans le canton, une trentaine de manifestations étaient programmées. Elles ont permis, selon les estimations Jacques Rognon, le président de la Fondation suisse de recherche sur les maladies musculaires de récolter pour 150'000 francs. Les chiffres exacts seront connus à la clôture des comptes, fin juin.

Le fonds récoltés par le Téléthon représente 60% du financement de la Fondation suisse de recherche sur les maladies musculaires. Depuis 35 ans, elle soutenu 150 projets médicaux pour un montant de 25 millions de francs. /cwi