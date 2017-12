Record de participation pour la 10e Trotteuse

À six jours de son coup d’envoi, la Trotteuse-Tissot a déjà pulvérisé son record de participation. Ils seront plus de 3'000 à s’élancer samedi sur l’un des parcours proposés.

Le tracé spécial 10e anniversaire de 15,2 kilomètres entre Le Locle et La Chaux-de-Fonds verra se mesurer plus de 800 coureurs. Parmi ceux-ci, 120 enchaîneront avec les 8 kilomètres de la traditionnelle corrida.

Le coup d’envoi de ce parcours spécial sera donné à 12h45 pour les marcheurs et à 13h15 pour les coureurs au Locle. Les non-sportifs pourront suivre la course sur un écran géant à Espacité. Sur la place, cantines et animations accueilleront le public dès 12h45.

Les courses de la traditionnelle corrida débuteront à La Chaux-de-Fonds sur le coup de 16 heures. /cwi