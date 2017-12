La fresque du Neubourg inaugurée samedi

Féerie à la rue du Neubourg à Neuchâtel. La fresque inspirée du célèbre illustrateur John Howe sera inaugurée ce samedi 9 décembre. Cette peinture murale de 240 mètres carrés raconte, d’un mur à l’autre, les liens étroits qu’entretient Neuchâtel avec l’histoire, la littérature et les contes et légendes. Elle a été réalisée par les graffeurs Kesh et Wilo, en partenariat avec la Ville de Neuchâtel et l’association Villablanca.

La population est conviée à son inauguration samedi dès 10h30 avec la partie officielle qui se tiendra sur la rue de l’Hôpital avec discours, vin chaud et couper de ruban à l’entrée de la rue du Neubourg. /comm-sma