Gestion des déchets 2.0 à La Chaux-de-Fonds

Quand a lieu la prochaine tournée de ramassage des ordures ménagères ? Où se trouvent les points de collecte pour tel type de déchets? La Ville de la Chaux-de-Fonds affine son système de gestion des déchets à l’aide du service MEMO déchets. Un outil d’aide à la gestion de déchets développé par Vadec fin 2016. Déjà utilisé par 170 communes de l’Arc jurassien, de la Broye et du canton de Vaud, MEMO Déchets se décline sur 3 supports : un dépliant spécifique pour chacune des zones de collecte de la commune, un site internet et une application pour smartphone. Cet outil regroupe toutes les informations pratiques concernant la récupération des déchets dans la Métropole horlogère. Une démarche qui permet également à la Ville de faire des économies, étant donné que les nouveaux dépliants par zone sont moins volumineux que l’ancien calendrier déchets et permettront, à terme, de réduire d’environ 2 tiers les frais de production.

MEMO déchets sera à disposition des Chaux-de-Fonniers dès le 27 décembre. Les dépliants 2018 seront quant à eux distribués dans les boîtes aux lettres avant Noël.

La Ville de La Chaux-de-Fonds proposera également, par le biais du site internet et de l’application, deux nouveautés en test : un formulaire de commande spéciale pour les déchets encombrants et la possibilité d’annoncer, avec une photo, la présence de déchets sauvages. Cette phase test, d’une durée de maximum 6 mois, permettra à la Ville d’étudier la possibilité de compléter la hotline téléphonique par un contact en ligne./eso