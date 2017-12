L’homme découvert inanimé à Marin a eu une hémorragie

Une activité inhabituelle a interpellé les habitants de la rue Charles-Perrier et des alentours ce dimanche à Marin. Un habitant a été retrouvé inconscient devant son immeuble vers 4h40. C’est une voisine qui l’a découvert alors qu’il se trouvait dans un état d’hypothermie. Le Ministère public et la Police neuchâteloise précisent dans un communiqué qu’une hémorragie était visible. La victime, qui se trouvait dans un état critique a été héliportée à l’hôpital de l’île à Berne.

Un large périmètre de sécurité a été établi pour les opérations de secours et d’enquête. Le procureur de permanence a ouvert une instruction et s’est rendu sur les lieux. Les premières investigations n’ont pour le moment pas permis de déterminer les causes et les circonstances exactes de cet événement. Les investigations se poursuivent. /comm-msa