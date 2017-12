La Haute École Arc se dévoile

Les futurs étudiants potentiels, leurs parents et les autres personnes intéressées par la Haute École Arc peuvent se rendre sur le campus ce samedi, à Neuchâtel comme à Delémont. Jusqu’à 16h, les étudiants actuels et les professeurs les accueillent pour leur faire découvrir les quatre domaines de formation: conservation-restauration, gestion, ingénierie et santé. Des présentations et des démonstrations sont proposées.

La HE Arc compte actuellement 1'600 étudiants sur plusieurs sites. Un nouveau Bachelor sera proposé dès la rentrée 2018 en ingénierie de production, pour répondre à un manque. C’est la première filière de ce type en Suisse et elle est mise sur pied en partenariat avec la Haute École d'ingénierie et de gestion du canton de Vaud, à Yverdon. Au terme de leur formation, les étudiants décrocheront un Bachelor en ingénierie et gestion industrielle. /msa