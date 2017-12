Vague de campagnols à l’horizon

Les campagnols terrestres affutent leur armes, leur population devrait exploser d’ici peu. L’office phytosanitaire cantonal qui surveille de près la population est catégorique, on est en phase ascendante vers une pullulation. Amateur de dents-de-lion, de trèfle violet et de luzerne, l’animal a vite fait de saccager une prairie.

Tous les 5 à 7 ans, ce petit rongeur connait une explosion démographique, sans qu’il soit possible de l’éviter. Tout au plus des mesures permettent d’atténuer l’ampleur de la déferlante. Les moyens de lutte sont directs, comme les trappes ou le gaz insufflé dans les galeries, ou indirect. Il s’agit ici de favoriser la présence de prédateurs à proximité des prairies infestées. Parmi ceux-ci, les rapaces qui peuvent manger entre 10 et 20 campagnols par nuit. Non négligeables lorsqu’on sait qu’un couple de rongeur peut produire jusqu’à 100 rejetons par année. L’office phytosanitaire recommande aux agriculteurs d’installer des perchoirs à rapace. Des mâts d’au moins deux mètres de haut surmonté d’un support perpendiculaire. Ces installations offrent aux chouettes, milans et autres buses un poste de chasse à l’affut, un endroit où ils se sentent en sécurité et duquel ils peuvent facilement prendre leur envol.

Le chat reste le chasseur de campagnols terrestre le plus efficace. L’hermine est également une bonne candidate, mais l’augmentation de sa population suit celle du campagnol terrestre. /cwi