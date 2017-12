Neuchâtel rayonnera le 31 décembre

Une ambiance surchauffée remplacera à nouveau la glace aux Patinoires du Littoral l’espace d'une soirée. C’est en tous les cas ce que promettent les organisateurs de la fête du Nouvel an pour cette année à Neuchâtel.

Terrible Style production met sur pied l’évènement « Neuchâtel Happy New Year 2018 » pour la septième fois, avec beaucoup d’ambition. Selon Avni Krasniqi, son directeur, il s’agit ni plus ni moins du plus grand événement du genre en Suisse romande pour cette soirée du 31 décembre. Plusieurs milliers de fêtards sont donc attendus sur cette piste géante de danse éphémère. Des DJ’s suisses animeront la soirée avec plusieurs styles de musique: Latino, R’n'B, House ou encore années 80.

Terrible Style production veut que cette soirée reste populaire et pour tous les âges, raison pour laquelle les jeunes dès 16 ans pourront accéder à la fête. /lre