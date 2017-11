Le trafic perturbé en gare de Bâle

La gare de Bâle fonctionne au ralenti jeudi après le déraillement d’un train de la Deutsche Bahn mercredi soir. Le trafic ferroviaire n’a repris que partiellement. L’incident n’a pas de fait de blessés mais une ligne de contact a été endommagée, selon les CFF. La cause du déraillement n’est pas encore connue.

Les trains ICN qui relient notamment Bienne à Bâle sont supprimés depuis Laufon. Les voyageurs doivent prendre le trafic régional, soit le RER S3 qui circule, lui, normalement. Le dérangement ne devrait pas être levé avant vendredi. « Trois voitures sont sorties des rails, elles sont actuellement remises sur les voies par des grues ferroviaires. Ces travaux se termineront en fin de journée et on pourra alors examiner l’infrastructure ferroviaire, la voie ferrée et les aiguillages et déterminer quels ont été les dégâts aux infrastructures », explique le porte-parole des CFF, Frédéric Revaz. /alr