Nombre record de nettes rousses sur le lac de Neuchâtel

L’année 2017 est dans la moyenne supérieure de ces dernières années en termes de nombre d’oiseaux présents sur le lac de Neuchâtel. Les ornithologues de la région se sont réunis pour effectuer le traditionnel recensement annuel, c’était le 12 novembre. Ils ont comptabilisé 75'884 individus, toutes espèces confondues.

Le fuligule milouin et la nette rousse sont arrivés en tête de liste des oiseaux les plus nombreux sur le lac de Neuchâtel. Pour la première fois en novembre et ceci depuis le début des recensements dans les années 1950, la nette rousse a passé le cap des 20'000 individus (20'953), ce qui constitue un record. /comm-jpp