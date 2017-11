Une quinzaine commerciale pour contrebalancer l’effet des travaux

Les commerçants de Travers veulent faire revenir les clients qui se sont tournés vers d’autres lieux depuis l’ouverture du chantier et remercier ceux qui leur sont fidèles. Ils organisent une quinzaine commerciale du 1er au 15 décembre. Un concours doté de 4'000 francs de lots est proposé dans chacune des enseignes du village. Des animations, des dégustations et des rabais spéciaux sont aussi prévus.

Il faut dire que l’activité a diminué ces derniers mois, depuis le début des travaux de la traversée du village, le long de la H10. Conscientes de ces désagréments, les entreprises engagées sur le chantier ont fait un geste et financé l’impression du prospectus annonçant la quinzaine commerciale. La Commune de Val-de-Travers a quant à elle offert des entrées au Centre sportif pour le concours. Elle a également accepté de suspendre les travaux un peu plus tôt que prévu : le chantier qui devait être arrêté pour l’hiver à partir de la mi-décembre le sera finalement dès la fin de la semaine. La météo peu favorable qui est annoncée a elle aussi fait pencher la balance. Dès début décembre, les feux seront retirés et la circulation se fera normalement sur les deux voies. Les travaux reprendront au printemps. La fin du chantier est prévue pour l’automne 2018, ou le début de l’année 2019 en fonction des conditions climatiques. /msa