Nouveau record et calendrier de l’Avent pour Neuchâtelroule

Neuchâtelroule a battu un nouveau record de fréquentation et lance un calendrier de l’Avent. Le service de location de vélos a loué 75'000 cycles entre le 1er janvier et le 30 novembre 2017, soit une hausse de 50% par rapport à 2016. Pour remercier ses utilisateurs, Neuchâtelroule lance un calendrier de l’Avent qui voyagera entre Bevaix et Saint-Blaise. En guise de fenêtre, une lanterne sera déposée dans un musée ou un endroit insolite. Il suffira ensuite de se prendre en photo avec et de l’envoyer sur la page Facebook de Neuchâtelroule. Le premier gagnera une entrée dans un festival ou un théâtre. /comm-sma