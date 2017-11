Nemo News ou la vie neuchâteloise en un clic

C’est le nom du chien du président français et d’un poisson clown mais c’est aussi l’appellation de la nouvelle application de l’Etat et de la Ville de Neuchâtel. Nemo News est disponible gratuitement depuis le 10 novembre sur les plateformes iOS et Android. Aujourd’hui, environ 4'000 personnes s’y sont abonnées. Elles y trouveront les informations officielles du canton, de la police et des 19 communes qui y sont inscrites. Cette application a été créée en collaboration avec la société Arcantel et a coûté 150'000 francs et a été financée par les trois acteurs concernés.

Un + pour les petites communes

Contactée, la commune de La Sagne nous a indiqué que sa participation à Nemo News était un point positif. Cela lui permettra d’informer sa population en plus du journal du village, du site internet communal et des communications du Conseil général. Toutefois, il est encore trop tôt pour tirer un bilan. /ali