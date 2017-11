Le harcèlement de rue au cœur de Neuchâtel. La ville proposait samedi différentes animations en lien avec cette thématique, théâtre participatif, trucs et astuces pour acquérir de l’assurance et se désengager d’une situation scabreuse. La place Pury et la rue du Seyon ont fait office de scène.

Ces animations s’inscrivaient dans le cadre du 4e et dernier « samedi sans bus » de l’année sur la rue du Seyon. /cwi