Marmotte et Dingo à la tête des scouts neuchâtelois

Nouveaux responsables pour les scouts neuchâtelois. Réunis en assemblée vendredi soir à Colombier, les délégués de 17 groupes du canton ont élu Clémentine Borer alias Marmotte et Ludovic Jenzer alias Dingo pour gérer la structure cantonale durant trois ans. L’association cantonale est chargée d’organiser les événements cantonaux et les cours de formation. Elle offre également un soutien pour les groupes et fait la promotion du scoutisme à travers le canton.

L’association des scouts neuchâtelois compte actuellement 750 membres répartis en 17 groupes. /cwi-comm