Neuchâtel se pare de mille lumières

La ville de Neuchâtel scintille durant la période de l’Avent. Depuis jeudi soir, les guirlandes et décorations de Noël ont été installées dans la cité. Environ 400’000 points lumineux de technologie LED sont à découvrir jusqu’au 6 janvier.

Ces illuminations permettent de mettre en valeur l’espace public et le patrimoine bâti du centre-ville. Mais pas seulement : les quartiers de la gare et des Portes-Rouges sont également mis en lumière. De plus, cette année, un cheminement piétonnier relie La Maladière à la vieille ville. Et un éclairage vertical est installé tout au long de la rue du Seyon. Pour les équipes de Viteos en charge des installations, le travail commence un mois à l’avance.

Enfin, une multitude d’animations rythmeront l’Avent : marchés de Noël et des produits du terroir, Silent party, Saint Nicolas, Corrida ou encore Noël Autrement. /aju-comm