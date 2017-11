Le Musée d’ethnographie de Neuchâtel dévoile ses nouveaux atouts

Le Musée d’ethnographie de Neuchâtel (MEN) a fait peau neuve. Ce samedi, la Villa de Pury, le bâtiment du complexe aux attributs patrimoniaux les plus intéressants, dévoilera ses nouvelles facettes au public, après de longs mois de rénovation.

Désormais, la nouvelle exposition de référence, nommée L’impermanence des choses, s’étale sur deux étages complets de la villa, dans une nouvelle muséographie. Les historiques vitrines imaginées par l’ancien conservateur Jean Gabus ont fait place à une présentation qui se veut plus modulable.

En parallèle, un important travail de traitement des collections a aussi été mené sur 50'000 objets.

Les travaux entrepris par le bureau d’architecte neuchâtelois Manini et Pietrini et une cinquantaine d'entreprises auront coûté près de 9,6 millions de francs à la Ville de Neuchâtel. Ce sera bientôt au tour de la partie dédiée aux expositions temporaires de connaître des travaux. La « Black box » devrait à nouveau être accessible aux visiteurs au plus tôt à la fin 2018. /lre