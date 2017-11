Une journée pour se pencher sur la santé et la prévention

Les élèves sont très présents sur les réseaux sociaux, et de plus en plus jeunes. Les métiers de la formation et de la santé sont eux aussi amenés à s’adapter aux nouvelles technologies. Ce sont les constats qui ont guidé les organisateurs de la 3e Journée cantonale de promotion de la santé et de la prévention. Le Réseau d’Écoles21 et le Centre d’accompagnement et de prévention pour les professionnels des établissements scolaires ont choisi ce thème : « Promotion de la santé et médias sociaux : quels enjeux pour l’école ? ». Près de 120 personnes se sont réunies ce mercredi à Fleurier pour assister à des conférences et à une table ronde. /msa