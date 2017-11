Le monde recyclé d'Allucinacorps

Une charrette qui devient un tank. Un vieux tube d'aspirateur et une ancienne manette de jeu qui complètent une combinaison spatiale. C'est à partir d'objets hétéroclites récupérés dans des décharges et des brocantes que le collectif musical Allucinacorps s'est construit un monde étrange et absurde. Il aura fallu quatre ans de recherche et de création à ces artistes pour fabriquer les décors et accessoires nécessaires à la réalisation d'un clip vidéo. Originaires de Sainte-Croix, deux institutions de leur commune leur rendent hommage en accueillant une exposition temporaire avec les différents éléments ayant servi dans leur projet musical. Du 3 décembre au 15 avril 2018, le Musée des arts et sciences, ainsi que le Centre international de la mécanique d'Art, hébergeront l'exposition 'Call UFO's'. /dsa

Pour plus d'informations, le site du Musée des arts et sciences de Sainte-Croix ou le site du collectif Allucinacorps.