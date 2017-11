Un leader selon Adolf Ogi, c'est...

C’est l’une des personnalités les plus appréciées de Suisse : Adolf Ogi était mardi soir au Campus Strate J à Delémont. L’ancien conseiller fédéral et conseiller spécial des Nations Unis y donnait une conférence sur le thème du leadership. Un événement organisé par la société de gestion des ressources humaines, HR Jura Bienne, et par la Haute Ecole Arc Santé. Devant un parterre de cadres d’entreprises et d’étudiants, Adolf Ogi a notamment puisé dans son expérience de conseiller fédéral pour livrer de précieux enseignements à l’assistance. Voici un extrait de l'entretien à retrouver en intégralité mercredi soir dans l'émission Place publique: