Le Prix de la citoyenneté 2017 à Noël autrement

Noël autrement récompensé. L’association a reçu le Prix de la citoyenneté 2017 de la Ville de Neuchâtel. Le chèque de 5'000 francs est remis mardi soir dans la salle du Conseil général.

Depuis plus de 20 ans, Noël autrement accueille les 24 et 25 décembre au Péristyle de l’Hôtel de Ville des personnes seules ou qui veulent vivre Noël différemment. Animations, chaleur et victuailles sont au menu. La manifestation attire environ 2'000 personnes et une centaine de bénévoles se mobilisent pour l’occasion.

La Ville ne soutient habituellement pas l’Association financièrement mais elle lui met à disposition gratuitement les locaux, les tables et les chaises. /comm-sma