« Le CICR est une des plus importantes innovations du 19e siècle »

Peter Maurer a répondu présent mardi à l’invitation du Conseil consultatif des Jurassiens domiciliés à l’extérieur qui organisait un forum multiculturel « Stars d’aujourd’hui et de demain ». Le président du CICR a ainsi brièvement évoqué l’institution. son rôle et ses activités avant de se prêter au jeu des questions préparées et posées par les jeunes.

Peter Maurer a expliqué les enjeux du CICR dans un monde dont les besoins en assistance sont toujours plus importants. « Le budget du CICR a presque doublé depuis six ans, mais nous avons toujours moins de moyens. C’est une indication que la dynamique de violence, de conflits et de guerre qu’on observe aujourd’hui est pire que dans la période antécédente. Nous sommes toujours plus sollicités», a déclaré le président de l’institution.

Peter Maurer tient une conférence publique ce mardi soir à 19h30 à Cinémont sur : « l’impact humanitaire des migrations dans le monde ». /afa