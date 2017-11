Des étoiles pour le Soudan du Sud

Les enfants de la région apportent leur soutien aux enfants du Soudan du Sud. Toutes les classes de l’école Montessori, à La Coudre, mettent sur pied une collecte de dons. Elle est organisée dans le cadre de la semaine nationale des étoiles chapeautée par l’Unicef. Depuis lundi et jusqu’à dimanche, les élèves vendent des billets de tombola à leurs proches et voisins. Les gagnants remporteront des lots comme par exemple des pots de confitures ou des biscuits confectionnés par les élèves. Ces derniers ont été sensibilisés à la thématique de la malnutrition et de la famine au Soudan du Sud au travers de textes et de photos.

Tous les bénéfices récoltés durant la semaine seront reversés en Afrique via la structure internationale de l’Unicef. /ali