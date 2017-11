Une journée pour mieux cerner le diabète

Des complications peuvent survenir sur le plus long terme si le taux de sucre dans le sang reste élevé. Les vaisseaux se bouchent, en premier lieu ceux des yeux et des reins, puis c’est au tour des artères principales qui irriguent le cerveau et le cœur de s’obstruer. Pour le Dr. Giacomo Gastaldi, il est dès lors essentiel d’avoir une bonne hygiène de vie, de s’assurer une alimentation équilibrée et de s’adonner à une activité physique régulière pour limiter l’obésité et les risques de diabète qui en découle.

Comme l’indique le Dr Giacomo Gastaldi, toute personne qui présente une forte fatigue, qui a perpétuellement soif, qui doit uriner très fréquemment et qui perd du poids doit immédiatement consulter son médecin. Il s’agit-là des quatre signaux d’un probable diabète. /sbe