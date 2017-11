Il confond route et piste cyclable

Un automobiliste a emprunté une piste cyclable jeudi aux premières heures du jour. Vers minuit et demi, un conducteur a circulé au volant d’un véhicule de type break bleu depuis le giratoire du Ruau, entre Serrières et Auvernier, en direction de l’entreprise Philip Morris. Il a ensuite emprunté la piste cyclable sur les quais Jeanrenaud et Louis-Perrier jusqu’aux Bains des Dames. Un secteur interdit aux voitures, qui se parcourt normalement à pied ou à vélo.

Constatant aux Bains qu’il ne pouvait aller plus loin, l’automobiliste a fait marche arrière jusqu’au niveau de la station Shell, où il a endommagé les clôtures de sécurité du tram avant de traverser les voies et de poursuivre sa route en direction du centre-ville.

La Police neuchâteloise lance un appel à témoins. Les renseignements sont à transmettre au 032 889 9000 ou au poste de police le plus proche. /aju-comm