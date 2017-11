Castors : comment prévenir la casse

Le froid arrive et les castors aussi veulent rester au chaud. Les problèmes causés par les barrages peuvent devenir plus importants puisque les rongeurs les renforcent et les agrandissent en prévision de l’hiver. Le canton de Neuchâtel abrite entre 80 et 100 individus. Dans le Seeland, plusieurs centaines d’entre eux ont élu domicile dans les canaux près des champs remplis de délicieuses betteraves et épis de maïs…

« Toujours une solution »

Eaux stagnantes, inondations, effondrement de berges ou des chemins à proximité sont quelques exemples de désagréments possibles, mais « il y a toujours une solution » assure Christof Angst, chef du service Conseil Castor pour l’Office fédéral de l’environnement. En Suisse, plusieurs garde-faunes sont formés spécialement pour gérer ces situations. Ils sont à contacter en premier lieu. Les castors ainsi que leurs huttes, terriers et barrages sont protégés. Le niveau de l’eau peut être régulé grâce à des tuyaux, ou des grillages fixés autour des troncs des arbres pour les défendre. En dernier recours, les castors peuvent être capturés ou tirés. Mais « sur 3000 individus en Suisse, nous n’avons jamais dû détruire des bêtes suite à des problèmes. On a toujours réussi à les régler différemment » affirme Christof Angst. /sca