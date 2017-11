Le rugby européen quitte Neuchâtel

Le rugby européen quitte le canton. Canal Alpha indiquait mardi que l’EPCR, l’European Professional Club Rugby, allait s’établir à Lausanne en juillet 2018. Cette fédération organise les compétitions continentales interclubs de rugby. Elle était établie au dernier étage des Caves du Palais, à Neuchâtel, depuis 2014. Contacté mercredi matin, le directeur général de l’EPCR explique que ce déménagement fait partie de la stratégie future de la fédération. Vincent Gaillard évoque deux raisons à ce départ en terres vaudoises. D’abord, l’EPCR veut être plus proche d’un environnement adapté aux organisations du sport. Lausanne comporte en effet plusieurs fédérations sportives et le CIO, le Comité international olympique. La seconde raison à ce déménagement est logistique et opérationnelle. La fédération internationale de rugby a voulu se rapprocher d’un aéroport.

Désormais et d’un point de vue stratégique, l’EPCR souhaite assoir la notoriété de ses compétitions et se développer dans les pays émergents au niveau du rugby. La fédération espère aussi que son déménagement à Lausanne l’an prochain lui permettra de poursuivre son ancrage en Suisse. /ali