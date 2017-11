Fréquentation stable pour Chocolatissimo

Nouveau succès pour Chocolatissimo.

La manifestation qui a mis à l’honneur le chocolat à Neuchâtel a attiré plus de 10'000 gourmands, une fréquentation stable par rapport à l’année passée. Les gourmands ont arpenté jusqu’à dimanche et pendant neuf jours le Péristyle de l’Hôtel de Ville, les dix confiseries associées et les salles de spectacle. La manifestation marque le point d’orgue de l’année Neuchâtel Ville suisse du goût. Une cinquième édition est d’ores et déjà prévue en novembre de l’année prochaine.

Parallèlement à Chocolatissimo, les apprentis de 2 et 3e de la boulangerie-pâtisserie-confiserie et de la vente ont exposé leur création dans le cadre d’un concours. /comm-sma