L'art de distiller

La Suisse distille pour la troisième fois.

Trois commerces du canton de Neuchâtel participent ce samedi à la journée nationale des distillateurs. Il s’agit de la Cave et distillerie du Bourg au Landeron, de Blackmint à Môtiers et de la Cave et distillerie de la Ruelle à Auvernier. Le public a l’occasion d’aller à la rencontre de ces artisans et de découvrir leur art.

Daniel Beyeler, de la Cave et distillerie de la Ruelle à Auvernier, était l'invité de notre page magazine dans le journal de 12h15: