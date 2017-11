Taxito, deux ans de covoiturage entre Morteau et La Chaux-de-Fonds

Taxito complète l’offre de covoiturage dans le canton depuis deux ans. Ce service, lancé précédemment dans les régions bernoise et lucernoise, s’est installé fin 2015 dans les Montagnes à l’initiative du projet Covoiturage de l’Arc jurassien.

Il propose ainsi un système d’auto-stop organisé entre Morteau et La Chaux-de-Fonds, en passant par Le Locle.

Il suffit aux utilisateurs d’envoyer un SMS avec leur destination. Celle-ci s’affiche alors sur une borne pour que les automobilistes qui font le même trajet puissent s’arrêter. Une application permet aux usagers de défrayer leur chauffeur à hauteur de 20 centimes le kilomètre.

Des arrêts ont été placés à Morteau, au Locle, au Crêt-du-Locle et à La Chaux-de-Fonds.

Des chiffres satisfaisants pour sa direction

« Le grand succès est que ça marche, c’est utilisé et il n’y a plus de panne », se félicite Martin Beutler, son directeur. Depuis le mois d’octobre 2015, Taxito rapporte 705 utilisations de son service dans la région. 282 depuis Morteau, 228 depuis Le Locle, 120 depuis le Crêt-du-Locle et enfin 75 depuis La Chaux-de-Fonds. Le temps d’attente moyen a été estimé à 192 secondes.

Plus d’informations sur leur site.

Défi covoiturage

Le Challenge covoiturage de l’Arc jurassien fait son retour pour une 5e édition. Les participants au concours s’engagent à se rassembler à au moins deux personnes dans un véhicule pour réaliser leurs trajets domicile-travail. L’événement aura lieu du 20 au 24 novembre et les inscriptions sont encore ouvertes jusqu’au 17 sur le site web du challenge ou par téléphone au 0800 25 26 27.