Budget revu à la baisse pour le parc automobile de l’Etat

Le parc automobile de l’Etat de Neuchâtel se fait vieillissant. Pour remédier à la situation, le Grand Conseil neuchâtelois a débloqué un crédit de 5'984 millions de francs. Le Conseil d’Etat demandait 11,9 millions de francs mais les députés ont décidé de couper cette somme en deux. Ils attendent d’avoir en main un rapport plus précis en la matière, prévu pour 2019, pour délivrer la deuxième tranche de crédit.

Le gouvernement faisait état d’un parc vieillissant, ne répondant plus sytématiquement aux normes environnementales, ainsi que des coûts d’entretien et de réparations en nette augmentation pour justifier sa demande. Les députés ont jugé le rapport qui leur était soumis trop peu détaillé et la demande de crédit malvenue en période d’austérité.

Les groupes PopVertSol et Vert’libéral-PDC attendaient par exemple davantage d’explications sur la façon dont le gouvernement entend réduire les émissions de CO2 et développer des solutions plus respectueuses de l’environnement en matière de mobilité. Le député UDC Marc Arlettaz a quant à lui dénoncé un manque de stratégie.

Le conseiller d’Etat en charge du dossier, Alain Ribaux, s’est plié de bonne grâce à cette réduction du crédit. Il s’est toutefois défendu en disant que le Canton de Neuchâtel commençait enfin à avoir une stratégie en matière de gestion de son parc automobile avec une vue d’ensemble développée ces dernières années. Il a ajouté que l’intention était bien d’aller vers davantage « d’économie, d’écologie et de rationalisation dans l’utilisation de ce parc ». Le bilan prévu à l’horizon 2019 devra le montrer. /sbe