Les nuitées progressent en Suisse, sauf dans la région

Le nombre de nuitées dans l’hôtellerie progresse en Suisse. Sur les neuf premiers mois de l’année, la hausse atteint 4,5% par rapport à la même période en 2016. Cette croissance est due en premier lieu à la clientèle étrangère. Mais toutes les régions ne sont pas logées à la même enseigne. Si Berne et le Tessin se taillent la part du lion, les destinations du Jura et Trois-Lacs et de Fribourg affichent une baisse des nuitées de 0,7 et 0,3%. Pour Jérôme Longaretti, directeur de l’Association Jura et Trois-Lacs, deux raisons expliquent cette contre-performance la baisse du tourisme d'affaires et l'essor significatif dans la région des hébergements collaboratifs en ligne. /gwe