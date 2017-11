Le Vot'info du 26 novembre pointé du doigt

La campagne sur l’avenir des conventions collectives de travail de la santé est lancée dans le canton de Neuchâtel. Alors que les deux camps ont présenté leurs arguments en vue du scrutin du 26 novembre, l’UDC et le PLR pointent du doigt le Vot'info.

Les partisans d’un remplacement de l’actuelle CCT Santé 21 estiment que la brochure distribuée aux citoyens avec le matériel de vote ne met pas assez en avant leur point de vue, en comparaison à celui du Conseil d'Etat et des référendaires qui soutiennent le non et le maintien de l'actuelle convention collective.

Dans un communiqué publié mercredi, le comité interpartis qui milite pour le Oui ne mâche pas ses mots: matériel de vote orienté, manipulation des votants par le Conseil d’Etat ou encore verrouillage de l’information figurent dans le vocabulaire utilisé. Damien Humbert-Droz, président du comité interpartis en faveur du OUI :