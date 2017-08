Le vin sera omniprésent à La Neuveville

La Neuveville s’apprête à promouvoir son produit phare. La fête du vin aura lieu les 8, 9 et 10 septembre. La manifestation a été présentée jeudi matin. Comme le veut la tradition, le cortège des enfants aura lieu samedi. Le lendemain place au traditionnel cortège du dimanche. Durant les trois jours de fête, différents groupes, pour la plupart régionaux, animeront la manifestation. Cette année, la fédération suisse de gymnastique de La Neuveville a renoncé à tenir un stand. Elle était présente depuis les débuts de la fête. Au sein du comité d’organisation trois départs ont été annoncés. Le président, Hubert Louis, cherche lui aussi à se retirer mais peine à trouver un remplaçant.

Après la fête place au travail

Les vendanges devraient commencer juste après la fête du vin. Selon Hubert Louis, vigneron et responsable du domaine de la ville de Berne, la récolte s’annonce très belle cette année. L’été caniculaire a profité à la vigne et le raisin a bien mûri. L’orage de grêle survenu début juillet et le gel qui a eu lieu au printemps ne devraient pas jouer un rôle important. /anl