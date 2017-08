Journées du patrimoine sous le signe du pouvoir

Le canton de Neuchâtel recèle plus de lieux de pouvoir que l'on ne pourrait l'imaginer.

La semaine prochaine, les citoyens du canton et de plus loin vont pouvoir découvrir les grands lieux d’influence de la région lors des 24es Journées européennes du patrimoine. Les 9 et 10 septembre, onze visites sur le thème de l’héritage du pouvoir vont transporter les visiteurs du pouvoir médiéval du Château de Valangin à la force des moulins hydrauliques du Col-des-Roches en passant par les rites funéraires du Laténium.

Le public pourra notamment découvrir une reconstitution théâtrale du procès d’un sorcier – condamné – ainsi que les rites des duels médiévaux entre homme et femme à Valangin. La Collégiale de Neuchâtel, qui est encore en travaux, sera aussi ouverte au public.

L’entrée aux événements organisés dans le cadre des Journées européennes du patrimoine est généralement libre. /jha