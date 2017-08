Facture réduite pour les clients de La Goule

La facture d’électricité va baisser en moyenne de 1% pour les clients de la Société des Forces électriques de La Goule l’an prochain. L’entreprise l’a annoncé ce mercredi dans un communiqué. Deux facteurs expliquent cette diminution. Le premier s’explique par la réduction des tarifs d’utilisation du réseau. Quant au second, La Goule a décidé de baisser son haut tarif de jour et de réduire son bas tarif de nuit afin de réduire l’écart de prix. Seuls les clients qui consomment la majorité de leur électricité pendant la nuit ou qui utilisent un chauffage électrique connaîtront ainsi une hausse des tarifs. La Société des Forces électriques de La Goule alimente 12'000 habitants dans le Vallon de St-Imier, les Franches-Montagnes et Les Brenets. /comm + fco