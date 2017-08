Harmonisation de l'impôt des frontaliers : le débat

Les communes frontalières auront-elles droit à un bol d’air supplémentaire ? Le peuple neuchâtelois est appelé à se prononcer sur le report de l’harmonisation de l’impôt des frontaliers le 24 septembre, combattu par référendum. RTN a organisé un débat mardi matin dans la Matinale entre Sylvia Morel, conseillère communale PLR en charge des finances en Ville de La Chaux-de-Fonds et partisane du report, et Olivier Haussener, ancien député PLR et co-président du comité référendaire.