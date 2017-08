Réforme des institutions: Alain Ribaux répond à nos questions

Les citoyens neuchâtelois votent dimanche 24 septembre sur trois objets important pour la cohésion cantonale. Un nouvel hôtel judiciaire, l’harmonisation des impôts et la réforme des institutions. Ce dernier projet se veut la clé de voûte des réformes en cours visant à faire du canton de Neuchâtel un seul espace. Le projet entend modifier le système d’élection du Grand Conseil en supprimant les six districts actuels et en diminuant le nombre de députés. Il est aussi question d'abaisser le quorum à 3% au lieu de 10 actuellement. Les apparentements sont supprimés.

La rédaction de RTN vous propose un entretien contradictoire en présence d'Alain Ribaux, conseiller d’État en charge du dossier. Une formule retenue en lieu et place du débat initialement prévu en présence du député popiste neuchâtelois Daniel Ziegler, finalement absent. /gwe