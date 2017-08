Braderie, le compte à rebours a commencé

Ça fourmille discrètement mais ça fourmille déjà à La Chaux-de-Fonds en vue de la Braderie et des Horlofolies, le week-end prochain. Jeudi, les organisateurs ont marqué sur le site de la fête les emplacements qui accueilleront les 230 stands. Ce vendredi, une entreprise de génie civil bouchait quelques trous sur le Pod. Durant le week-end, la manifestation devrait accueillir quelques 140'000 personnes.

Au chapitre des nouveautés, le jazz fait son retour au coeur de la fête avec quelques grands noms : Olivier Theurillat, Samuel Blaser ou encore Pierre Favre. Pour l’occasion, le Conservatoire accueillera des concerts durant les trois jours.

Les enfants et les familles seront à l’honneur le dimanche sous la tente RTN-Espacité avec diverses animations.

La Ville, bien que devant faire face aux difficultés financières qu’on connaît, continue de soutenir la Braderie et les Horlofolies en offrant différentes prestations.

Pour la deuxième fois, le système de verres consignés est reconduit. Sur la centaine de stands proposant des boissons, une soixantaine joue le jeu. C’est deux fois plus qu’en 2015.

En matière de circulation, le transit par La Chaux-de-Fonds promet d’être un vrai casse-tête pour les automobilistes, en raison notamment de la fermeture du centre-ville et des travaux dans le secteur rue du Crêt et Pont du Manège. Le Service de la sécurité publique mettra tout en œuvre pour que tout se passe pour le mieux mais il prévoit de grosses difficultés, en particulier vendredi en début et en fin de journée. /cwi