À la découverte des chauves-souris

Les chauves-souris se dévoilent le temps d’une soirée. Les chiroptères seront à l’honneur le vendredi soir à Saint-Ursanne et à La Heutte, ainsi que samedi à Champ-du-Moulin. Le temps de quelques heures, les amateurs pourront découvrir sur le terrain les mœurs et habitudes de différentes espèces de l’unique mammifère volant. Des spécialistes encadreront la soirée pour guider les visiteurs et leur faire découvrir cet animal souvent méconnu et parfois victime d'a priori. /ich