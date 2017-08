Une distinction pour Mauro Frascotti. L’artiste chaux-de-fonnier a été honoré par le jury de l’exposition « Extra-Muros » présentée au Grand-Cachot-de-Vent à La Chaux-du-Milieu. Il touche un prix de 1000 francs.

Son œuvre et celles des autres artistes de Visarte Neuchâtel sont à voir jusqu’au 17 septembre. Le dimanche 3 septembre à 11h, la ferme de La Chaux-du-Milieu accueille également un concert d’Anne-Laure et Marc Pantillon. Fille et père jouent respectivement de la flûte et du piano. /mwi