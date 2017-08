A la découverte de la Suisse en trois jours

Durant trois jours 25 binômes devront parcourir plus de 600 kilomètres à travers la Suisse. Ils n’ont pas un sous en poche ni aucun accès à la technologie. L’Arc jurassien est notamment représenté avec deux équipes neuchâteloises, trois duos jurassiens et un binôme de Bienne et du Jura bernois. /anl