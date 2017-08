Oui à la réforme des institutions le 24 septembre

Ils soutiennent la réforme des institutions neuchâteloises. Le Parti libéral-radical, le Parti socialiste, le Parti des vert’libéraux et la Chambre neuchâteloise du commerce et de l’industrie s’unissent pour défendre un des objets qui sera soumis au peuple le 24 septembre. La circonscription unique, la baisse du nombre de députés à 100, l’abaissement du quorum électoral à 3% et la fin de l’apparentement des listes électorales sont des arguments qui font mouche pour les trois partis.

La CNCI se fait l’écho des milieux économiques pour dire que les entreprises ignorent la notion de clivages régionaux. Le changement d’échelle, qui est naturel dans de nombreux domaines, doit aussi le devenir au niveau politique. L’organisation considère par ailleurs que le canton de Neuchâtel a besoin de prendre le chemin d’un renouveau en envoyant des signaux positifs à l’extérieur, pour relancer son attractivité et redorer son blason. /msa