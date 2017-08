Nouvelle étape pour les hôpitaux neuchâtelois

Le Conseil d’Etat neuchâtelois continue ses tractations avec le groupe de travail chargé de proposer des pistes pour la mise en œuvre de l’initiative « Pour deux hôpitaux sûrs, autonomes et complémentaires ».

Le Gouvernement a pris connaissance du rapport intermédiaire qui décrit le futur du secteur hospitalier dans le canton. Parmi les propositions faites par le groupe de travail, le Conseil d’Etat partage notamment l’avis que les structures existantes doivent être repensées et doivent s’adapter au contexte sanitaire voulu par les Chambres fédérales. C’est pourquoi, il n’est pas contre l’octroi d’une plus grande autonomie aux établissements, ni contre l’idée de créer des sociétés anonymes distinctes pour les hôpitaux de soins aigus et d'un hôpital de réadaptation. Cette dernière position est toutefois sujette à changement et le Gouvernement demande un examen approfondi avant d'y répondre.

En conclusion, le Conseil d’Etat martèle aussi qu’il reste le seul responsable de la sécurité sanitaire pour l’ensemble de la population neuchâteloise et de l’organisation hospitalière.

Quid de la maternité ?

Si l'exécutif valide pour l’essentiel les principes généraux formulés par le groupe de travail, il souhaite disposer d’une analyse plus complète avant d’arrêter sa position définitive. Enfin, le Gouvernement souhaite avoir une position claire de la part du groupe de travail quant à l’initiative pendante « Pour une maternité dans les Montagnes neuchâteloises ».

Le rapport final est attendu pour la fin du mois de septembre. /comm-jha