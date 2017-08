Cudrefin ne traitera pas ses eaux usées à Neuchâtel

La station d’épuration de Cudrefin devra chercher du soutien ailleurs qu’à Neuchâtel. Le canton refuse aujourd’hui l’avant-projet de la commune du Sud du lac. Motif : des contraintes administratives trop lourdes à ses yeux. La STEP de Cudrefin est saturée. Avec une population toujours plus importante, le village de 4’000 habitants avait approché, il y a trois ans, la ville de Neuchâtel afin de déterminer si une collaboration était possible pour traiter ses eaux usées. Un tuyau de près de sept kilomètres, construit au fond du lac, avait alors été envisagé pour relier les deux installations.

Un projet enterré

Après trois ans de discussions et de travaux d’études, Cudrefin a, dans un premier temps, reçu le feu vert de la STEP de Neuchâtel et de la Ville. Aujourd’hui, c’est le département du Développement territorial et de l’environnement et le Conseil d’Etat neuchâtelois qui se prononcent contre cet avant-projet. Ce tuyau sous le lac engendrerait trop de dérogations spéciales et probablement des oppositions indiquent les instances politiques. Ce refus est un coup de massue pour la STEP de Cudrefin qui a plus de quarante ans et qui n’est plus aux normes actuelles en matière de traitement des eaux. Il y a donc urgence pour le village du sud du lac qui envisage aussi de s’intégrer au projet en cours d’une station d’épuration pour toute la Basse-Broye.

La Ville de Neuchâtel s’était prononcée pour ce projet, estimant que les eaux usées des quelque 4000 habitants n’auraient pas d'impact sur le fonctionnement de la STEP neuchâteloise. /ali