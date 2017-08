Magie, musique et humour au menu du Mini du Gros

ZikiZik, la Zik pour les enfants – 14h à 14h45

Qui dit ZikiZik, dit musique ! Suzanne Forsell et ses musiciens feront chanter et danser petits et grands grâce à leurs histoires pédagogiques, ludiques et dynamiques. Plaisirs et amusements garantis pour toute la famille !

Magiiiiiique cet après-midi – 15h à 15h45

Après une dizaine d’années, le jurassien Alain Surdez revient mettre des étoiles plein les yeux et embrouiller les esprits de nos jeunes festivaliers. Les plus curieux auront peut-être la chance de collaborer pour ses mystérieux tours de magie et peut-être bien de disparaître, qui sait ?

En voiture SVP ! – 16h à 16h50

Oskar présentera un voyage humoristique et interactif pour le plus grand bonheur de tous. Avec ses mimes et son personnage clownesque, Oskar saura faire rire les plus petits. Quant aux plus grands, ils se reconnaîtront peut-être dans certaines situations. Voyage au fond de soi garanti !

L’art de la mosaïque Chant du Gros – 13h30 à 17 heures

Venez découvrir et prendre part à la conception d’œuvres d’art qui, nous vous l’assurons, auront leur place parmi les plus grands musées. Carrelage, peinture, objets du quotidien seront coupés, cassés, collés et disposés pour créer l’œil si particulier du Chant du Gros qui rivalise bien avec le sourire de Mona-Lisa. Les mosaïques du Chant du raviront petits et grands, néophytes et amateurs d’art en tout genre.

Jeux géants, bulles géantes et sculptures de ballons – 13h30 à 17 heures

Cette année encore, les enfants pourront s’émerveiller devant les sculptures de ballons, s’éclater à l’atelier de bulles géantes ou encore s’amuser avec les jeux géants du clown Vijoli durant toute l’après-midi. /comm